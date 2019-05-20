شاهدوا.. هنا الزاهد تصف أحمد فهمي بالصرصار

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:58 صباحاً - نشرت الممثلة هنا الزاهد عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها الى جانب خطيبها الفنان أحمد فهمي من كواليس مسلسلهما “الواد سيد الشحات” الذي يخوضان من خلاله السباق الرمضاني.
وسخرت هنا من شارب خطيبها الذي وضعه لتجسيد شخصيته في المسلسل وعلقت عليه قائلة: “أنت إيه شنب هتلر ده؟ الناس بتضحك عليك علشان شبه الصرصار”.
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