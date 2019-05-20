شاهدوا.. هنا الزاهد تصف أحمد فهمي بالصرصار

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:58 صباحاً - نشرت الممثلة ​هنا الزاهد​ عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها الى جانب خطيبها الفنان ​أحمد فهمي​ من كواليس مسلسلهما “الواد سيد الشحات” الذي يخوضان من خلاله السباق الرمضاني.

وسخرت هنا من شارب خطيبها الذي وضعه لتجسيد شخصيته في المسلسل وعلقت عليه قائلة: “أنت إيه شنب هتلر ده؟ الناس بتضحك عليك علشان شبه الصرصار”.