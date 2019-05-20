نيكول سابا تعود إلى حضن والدتها.. دلع الطفولة! – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو عفوي ظهرت فيه نائمة في حضن والدتها. وبدت نيكول في الفيديو وهي تقوم بحركات دلع طفولية بوجهها وفي تعليقها عليه كتبت: “صباح الدلع”. وكانت نيكول سابا قد تصدّرت حملة “وايت بوينت” للأدوات الكهربائية المنزلية في مصر. تجدر الإشارة إلى أن نيكول سابا تغيب هذا العام عن المشاركة الدرامية في رمضان، وذلك بعد أن اعتذرت عن كل العروض التمثيلية التي تلقتها، وتستعد قريبًا لتقديم أغنية جديدة بعد غياب عن الساحة الغنائية، تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، لكنها تتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.

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