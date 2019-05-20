لا تتخلى عن عادتها.. آيشواريا راي تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان كان السينمائي

متابعة بتجـــــــــــرد: تألقت نجمة بوليوود “آيشواريا راي” أثناء حضورها العرض الأول لفيلم A Hidden Life في مهرجان كان السينمائي السنوي الثاني والسبعين.

ولفتت ملكة جمال العالم البالغة من العمر 45 عامًا، الأنظار على السجادة الحمراء بفستانها المعدني باللون الذهبي الخالص، وهي عادة تحافظ عليها “آيشواريا” منذ عدة أعوام بحضور الحفل السينمائي الكبير بفستان مثير للجدل.

بعد نجاحها الهائل في بوليوود، كانت “آيشواريا” تتراجع في السنوات الأخيرة بنشاطها السينمائي، حيث تعيش، بهدوء مع ابنتها “آراديا” (7 سنوات) وزوجها النجم “أبهيشيك باتشان” نجل الممثل المخضرم “أميتاب باتشان”.

ظهرت “آيشواريا” أول مرة من خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الهند في عام 1994، حيث احتلت المركز الثاني، ومن ثم استطاعت الفوز بلقب “ملكة جمال الكون” لتبدأ مشوارها الفني الكبير في السينما الهندية والعالمية.

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أحد أهم أفلام “آيشواريا” حتى الآن كان “ديفداس” الذي عرض في عام 2002، وشاركها البطولة به النجم الهندي الكبير “شاه روخان” وهو الفيلم الذي سمح لها بالحصول على دعوة للمرة الأولى في مهرجان “كان” السينمائي.

وفي العام التالي، أصبحت أول ممثلة هندية عضوة في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي.