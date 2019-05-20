بالصور- ايشواريا راي تسرق الأنظار بإطلالة ذهبية في كان

May 20, 2019 حضرت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي العرض الخاص لفيلم A Hidden Lifeضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72. Advertisements وسرقت ايشواريا الانظار على سجادة “كان” الحمراء بفستان ذهبي حيث بدت كالملكة وهي تتمايل امام عدسات الكاميرات. وتعتبر “راي” من الوجوه التي تشارك كل عام بهذا المهرجان الضخم وذلك بصفتها سفيرة لإحدى العلامات التجارية. نذكر ان ايشواريا راي لم تكن بمفردها في “كان” فقد رافقها كل من زوجها وابنتها.







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