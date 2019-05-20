عاصي الحلاني كشف سر نجله الوليد

نشر النجم عاصي الحلاني فيديو يُظهر فيه نجله الفنان الوليد الحلاني وهو يؤدي موال عراقي في الاستديو بعنوان “يا حمام الدوح”.

ويبدو ان “الوليد” يحضّر أغنية باللهجة العراقية وذلك بعدما ردّ عاصي على سؤال متابعة التي أكدت أنه في حال غنى عراقي سينجح.

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فاتى الردّ حالاً من فارس الغناء العربي الذي قال: “حضرنا اغنية عراقية قريباً بصوت الوليد باذن الله كلمات والحان عادل العراقي توزيع طوني سابا”.

نذكر ان الوليد الحلاني كان قد أطلق أغنية بعنوان “عم يسألوا” وصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج عادل سرحان في بيروت. انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز ومن المتوقع ان يتم اطلاق الكليب قريباً.