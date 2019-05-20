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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نُقلتْ الفنّانة المصريّة، سهير البابلي، إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد تعرّضها لوعكة صحيّة مفاجئة، خلال السّاعات الماضية.
ونشر المخرج، والإعلاميّ المصريّ، عمر زهران، مجموعة من الصّور للنّجمة وهي جالسة على كرسيّ في غرفة المستشفى، عبر حسابه على "فيسبوك".
وظهرتْ سهير في الصّور، وهي ترتدي "طاقية ومعصم طبي"، على رأسها ويديها، وهو ما يشير إلى قُرب خضوعها لعمليّة جراحيّة.
وعلّق زهران على الصّور قائلًا: "كل الدعوات من قلبي، لسيدة المسرح، وأيقونة الفن الرائعة دومًا، سهير البابلي".
وتبادلتْ الفنانة الكبيرة، الحديث والابتسامات، مع المخرج عمر زهران، لرفع حالتها المعنويّة، كما تفاعل روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ، مع أحدث ظهور لسهير البابلي، متمنّيين لها الشّفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر سهير البابلي تتعرّض لوعكة صحيّة .. وعمر زهران ينشرُ صورها من المستشفى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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