إعلانٌ خيري يجمع حلا شيحة بطليقها الأول

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""الخليج 365"" من القاهرة: اجتمعت الفنانة حلا شيحة بطليقها الأول الفنان هاني عادل في إعلانٍ تليفزيوني للمرةِ الأولى منذ انفصالهما بعد عقد القران قبل أكثر من 14 سنة. حيث ظهرا في الإعلان لصالح إحدى المستشفيات الخيرية لعلاج الأورام، والتي يتم بناؤها في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة الكبرى، حيث صور الاعلان بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

وكان الفنانان قد ارتبطا لعدة أشهر واحتفلا بعقد قرانهما ثم انتهت علاقتهما بالطلاق قبل وقتٍ قصير من زفافهما.

الجدير بالذكر أن هذا الاعلان هو الأضخم، ويضم عدداً كبيراً من الفنانين، وقام بغنائه الفنان محمد حماقي الذي نشره عبر قناته على YouTube

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