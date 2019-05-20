شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى يتحدث عن غياب صلاح الطوخى فى "كلبش 3" ورأيه فى أحمد عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمود البزاوي عن رأيه فى الجزء الثالث من "كلبش" إلى جانب الأعمال الذى يطل علينا من خلالها هذا العام ليبدأ حديثه حول "كلبش" والذي يعتبره العمل الذي سيظل يحتفظ بكم كبيرة من المحبة فى قلبه بسبب مشاركته في نجاحه خلال العاميين الماضيين بقوله : موسم رمضان هذا الموسم بالنسبة لى مختلف إلى حد كبير نظراً لأنني أتابع هذا الجزء من "كلبش" دون مشاهدة صلاح الطوخي ضمن أحداثه، وهو الأمر الذى يترتب عليه العديد من الأمور أبرزها الاستمتاع بمشاهدة المسلسل لأننى لا أحمل حالياً أى نوع من الضغط الذى كنت أحمله على أكتافى طوال الجزأين السابقين بداية من انتظار كل حلقة من حلقات المسلسل ثم متابعتها بدقة شديدة ومتابعة دوري بالتأكيد بدقة أكبر ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد لأنني كنت أغرق مع الحلقة حوالي 4 ساعات بعدها لمتابعة ردود الأفعال وما الذى يقوله الناس حول الدور من خلال السوشيال ميديا.

ثم تابع بقوله: "كل ذلك كان يجعلنى أشعر بضغوطات كبيرة أهم أسبابها نجاح المسلسل فى كل حلقة وسرعة أحداثه، وبالتالى أتحمل ضغط أكبر خوفاً على هذا النجاح، أما الآن فأشاهد حلقات "كلبش" وأنا مستمتع فقط ليس لدي كل تلك الضغوطات بالإضافة إلى استمتاعي بحجم العمل والأستاذ أحمد عبد العزيز بما يمتلكه من خبرة وموهبة كبري كما أنه واحد من أسباب التحاقي بالمعهد فى السابق، وأعتز به للغاية فى أى عمل أشاهده له".

كما أكد البزاوي سعادته بسبب ردود الأفعال الذى يتلقاها إلى الآن حول أدواره الذى يطل بها على الجمهور فى دراما رمضان حالياً سواء فى مسلسل "ابو جبل" أو "علامة استفهام".