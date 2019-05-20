الصدفة قادتها لـ"مدرسة المشاغبين" وتزوجت 5 مرات.. 3 حكايات عن سهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المخرج عمر زهران، عبر حسابه الشخصي في "فيس بوك" مجموعة صور من زيارته للفنانة سهير البابلي، وطلب من جمهورها الدعاء لها، وكتب زهران في تعليقه على الصور: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن، الرائعة دومًا سهير البابلي".

ونرصد في هذا التقرير حكايات عن الفنانة الكبيرة:

- البداية الفنية:

وُلدَت في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، يوم 14 فبراير 1935، اسمها الحقيقي سهير حلمي إبراهيم البابلي، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه، ما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية كبيرة، كما واجهت صعوبة في التوفيق بين المعهدين.

عملت في المسرح، وقدمت أعمالًا نالت شهرة كبيرة مثل "شمشون وجليلة" ومسرحية "سليمان الحلبي"، ولمعت في مسرحيات "مدرسة المشاغبين"، وكونت دويتو مع المطربة المعتزلة شادية في مسرحية "ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، "الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية"، ولمعت في التلفزيون في مسلسل "بكيزة وزغلول"، وقدمت أيضًا العديد من الأفلام السينمائية ولكنها لم تضاه نجاحها في المسرح منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" وفيلم "الأونطجية"، وغيرها.

- الصدفة و"مدرسة المشاغبين"

Advertisements

تعد مسرحية "مدرسة المشاغبين"، أحد أشهر أعمالها، لكن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا في حصولها على الدور، حيث كانت الفنانة ليلى طاهر هي بطلة المسرحية، لكن حلت محلها البابلي، وعقب تصوير المسرحية أدت الفنانة نيللي دور المدرسة على المسرح، وغابت الفنانة سهير البابلي لإجراء عملية جراحية في باريس، فحلت بدلًا منها الفنانة ميمي جمال، وكان زوجها الفنان حسن مصطفى بطل المسرحية.

- 5 زيجات وبنت وحيدة

تزوجت خمس مرات كان أولها من "محمود الناقوري" الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "نيفين"، وخيرها الناقوري بين الحياة الزوجية ورعايتها لابنتها وبين العمل في الفن، لكنها فضلت أن تسير وراء حلم النجومية وانفصلت عنه، ثم تزوجت من المطرب والملحن منير مراد، وقالت البابلي إنها قابلته في حفلة وكان شهير جدًا، مشيرة إلى أنها أحبته لأنه شقيق ليلى مراد، وقالت إن مراد اعتنق الإسلام عن اقتناع مثله مثل شقيقته، وليس كما يُشاع أنه دخل الإسلام ليتزوجها فقط.

فيديو سهير البابلي

تزوجت بعد ذلك من تاجر المجوهرات "أشرف السرجاني" الذي توفاه الله لتتزوج بعده من رجل الأعمال "محمود غنيم"، كما تزوجت من الممثل الكبير أحمد خليل. ​