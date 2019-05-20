سمير صبري في خيمة إذاعة الأغاني الأربعاء المقبل

يحل الفنان سمير صبري ضيفا على موجات إذاعة الأغاني في برنامج "الخيمة" على الهواء في الواحدة صباحايوم الأربعاء المقبل.
ويكشف سمير صبرى خلال اللقاء كيف أصبح فنانا شاملا
ويتحدث عن مسيرته ومشواره وحبه للفن وللغناء، وصداقته لفنانين عظماء امثال عبد الحليم حافظ وفريد الاطرش وسيد مكاوى ومديحة يسرى فاتن حمامة وزبيدة ثروت.
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