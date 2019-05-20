زوجة أحمد الفيشاوي تعاني من شدة المرض وتخشى فراق أولادها.. وتستنجد بالله

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 09:56 صباحاً - تعاني ندى الكامل زوجة الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ من شدة المرض والعلاجات ونقلت معاناتها الى متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تستنجد بالله.

في البداية استعانت ندى الكامل، بسورة “الفلق”، وكتبت الآية الكريمة: “قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ”.

وعبّرت عن وجعها قائلة: “كفاية بقى هموت خلاص.. ومش عارفه لسة عندي ايه.. كفاية بقي بجد.. الله… تعبانة يا رب.. اسمع صوتي يارب.. أرجوك انا تعبانة ولا نوم فيه راحة ولا حتي وجع بيروح ساعة.. ضعفت أوي وجسمي انهار، وعقليا قربت اتدمر واتجنن.. أرجوك اسمعني، حد يقول لي اعمل ايه”.

واختتمت: “الحمدلله لله علي نعمك يارب بس ولادي مش عاوزه أسيبهم.. مش عاوزة أي حاجة تانية حد بيفتكرها إنها مفرحاني أو نعم كتير حد بيبص عليها.. أنا مبقتش حتي بعرف آكل زي الناس.. الرحمة يا ناس”.