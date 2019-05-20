ماجد المصري: “حرمت وزهقت” ولهذا السبب وافقت على دور صلاح معارك

متابعة بتجــــــــــرد: أكد الفنان ماجد المصري أن مشاركاته في بعض الأعمال الفنية كضيف شرف كانت عبارة عن “مجاملة”، معقبًا بالقول: “حرمت والله وزهقت”.

وتحدث خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “شيخ الحارة”، المذاع عبر إحدى الفضائيات المصرية، عن شخصية “صلاح معارك”، التي جسدها في فيلم “كلمني شكرًا”، وقال أنها كانت المرة الأولى في مشواره التي يظهر فيها كضيف شرف.

وعن قصة مشاركته في الفيلم، قال “المصري”: “صلاح معارك أضاف لي الكثير بعد الغياب عن السينما لسنوات وكلمني خالد يوسف، وقال لي تعالى شارك كضيف شرف، وقالي تعالى البيت، لما روحت فطرت، وبعد ما كلت سجق وافقت، وبعدها عملت الدور وكسر الدنيا”.

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وكشف “ماجد” عن أن أصدقاءه هم من أطلقوا عليه لقب “الشبح”، مشددًا على أنه لا يقصد منه موهبته كفنان. ورد ماجد المصري على سؤال: مين نمبر وان التمثيل في مصر؟.. قائلا: “من الرجال في الجيل الحالي النجم كريم عبد العزيز، ومن السيدات هند صبري”، وأضاف أن تمثيل غادة عبد الرازق أفضل من رانيا يوسف، معللًا أن الأخيرة فنانة قوية جدًا، ولكن غادة أفضل منها.

ورد ”المصري” على سؤال من أفضل مطرب في التمثيل، قائلا: “تامر حسني، بدليل إيرادات أفلامه، وأيضًا عمل أجزاء من فيلمه (عمر وسلمى)، وفيلم (البدلة) حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية”.

ويخوض الفنان ماجد المصري الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل “زلزال” إلى جانب نخبة من الفنانين وأبرزهم حلا شيحا.