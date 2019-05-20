May 20, 2019
اعلنت الممثلة سكارليت جوهانسون خطوبتها من حبيبها كولين جوست وذلك بعد عامين من المواعدة.
وأكدت المتحدثة الرسمية بإسم “جوهانسون” لـ Associated Press الخبر. مشيرة الى أنه لم يتم تحديد موعد الزفاف بعد.
وظهرت سكارليت برفقة كولين في عدة مناسبات وعلى السجادة الحمراء وذلك بعد خروج علاقتهما العاطفية الى العلن في صيف 2017.
ويعتبر هذا الزواج هو الثالث لـ “حوهانسون” بعد زواجها من الممثل ريان رينولدز، والصحافي رومان دورياك الذي رُزقت منه ابنة تدعى روز تبلغ من العمر اربع سنوات.
وهذا هو الزواج الأول لـ كولين جوست الممثل والكاتب في Saturday Night Live.
كانت هذه تفاصيل خبر سكارليت جوهانسون اعلنت خطوبتها، من خطف قلبها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.