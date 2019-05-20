سكارليت جوهانسون اعلنت خطوبتها، من خطف قلبها؟

اعلنت الممثلة سكارليت جوهانسون خطوبتها من حبيبها كولين جوست وذلك بعد عامين من المواعدة.

وأكدت المتحدثة الرسمية بإسم “جوهانسون” لـ Associated Press الخبر. مشيرة الى أنه لم يتم تحديد موعد الزفاف بعد.

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وظهرت سكارليت برفقة كولين في عدة مناسبات وعلى السجادة الحمراء وذلك بعد خروج علاقتهما العاطفية الى العلن في صيف 2017.

ويعتبر هذا الزواج هو الثالث لـ “حوهانسون” بعد زواجها من الممثل ريان رينولدز، والصحافي رومان دورياك الذي رُزقت منه ابنة تدعى روز تبلغ من العمر اربع سنوات.

وهذا هو الزواج الأول لـ كولين جوست الممثل والكاتب في Saturday Night Live.