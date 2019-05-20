بشرى سارّة من جوزيف عطية لجمهوره

بعد ان نفذت الحجوزات لحفلة النجم اللبناني جوزيف عطية في العاصمة الاردنية عمّان، يوم الخميس ٢٣ ايار الحالي، اعلن عطية في “ستوري” نشرها على حسابه عبر موقع انستغرام عن حفلة اضافية ستقام يوم الجمعة ٢٤ ايار الجاري، وذلك كي يتسنى لجميع محبي ومتابعي جوزيف لقاءه وحضور حفلته الغنائية التي من المتوقع ان تكون اجواءها مميّزة واكثر من رائعة كسائر حفلات عطية، اذ سيغني فيها اجمل اغنياته ويتواصل مباشرة مع جمهوره في الاردن.

الجدير بالذكر ان جوزيف كان مؤخرًا في جولة غنائية في الولايات المتحدة الاميركية، حيث قصد عدد من الولايات وأقام فيها حفلات وُصفت بالناجحة والمبهرة، ضمّت اعدادًا هائلة من محبي جوزيف ومتابعيه من اميركا.

وعلى المقلب الآخر، يبدو ان جوزيف ارتأى ان يعتمد طريقة اصدار اغنياته واحدة تلو الاخرى، كما هو سائد اليوم وما يعتمده اغلب النجوم، حيث يستعد عطية لاطلاق اغنية جديدة، وذلك بعد اصدار اغنية “عمر عسل”، “بعيوني” و”بلحظة” التي حققت نجاحًا كبيرًا وحصدت نسبة مشاهدة عالية على قناة جوزيف عطية عبر موقع يوتيوب.