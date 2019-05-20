شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة: مسلسل "زلزال" بداية جديدة لعودتى إلى الفن مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة حلا شيحة عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على شخصية صافية التى قدمتها ضمن أحداث مسلسل "زلزال" الذى يخوض به النجم محمد رمضان ويعرض حاليا على قناة dmc والذى حقق نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية .

حلا قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن المسلسل كان بمثابة بداية جديدة لعودتها إلى الفن مرة أخرى بعد فترة استمرت حوالى 11 سنوات من الغياب مشيرة إلى أن ما تراه على مواقع السوشيال ميديا يوميًا من ردود أفعال جعلها على يقين أنها تطور أدائى على نحو كبير.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم.

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وتدور أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.