لين الحايك تغيب عن وسائل التواصل الاجتماعيّ لهذا السّبب

ردّت حاملة لقب “ذا فويس كيدز” الفنانة الشابة لين الحايك، عبر البث المباشر، على موقع انستغرام، على أسئلة الجمهور، حيث أكدت أنها تغيب حالياً عن التواصل مع المتابعين بسبب انشغالها بالدراسة والامتحانات. لين عبّرت عن اشتياقها للجمهور. وأكدت أنها ستكون نشيطة أكثر على مواقع التواصل بعد الانتهاء من الامتحانات.

وخلال ردّها على الأسئلة، شددت “الحايك” الى أنها تحب مشاهدة افلام الرعب. كما عبّرت عن حبها الكبير للنجم ملحم زين وأغانيه ويعجبها إحساسه. ووعدت الجمهور أن تقدّم بصوتها بعض الأغاني لفنانين.

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لين كشفت الى أنها تعمل على أغنية جديدة بالإضافة الى مفاجآت عدة ستكشف عنها تباعاً.

نذكر ان لين الحايك كانت قد فازت مؤخراً بجائزة Nickelodeon Kids Choice Awards عن فئة “الموسيقي العربي المفضل” لعام 2019.

آخر اعمال لين حايك كليب “بكرا التاريخ” كلمات سمير نخلة، الحان جاد قطريب. والكليب حمل توقيع ديفيد زيني.