الأمير هاري وميغان ماركل يحتفلان بعيد زواجهما الأول بهذا الفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل فيديو مؤثرًا للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما - بما في ذلك "عدة صور من وراء الكواليس".

وتم عرض لحظات خاصة للزوجين مع أفراد من العائلة في المقطع الذي تمت مشاركته على حساب Sussex Royal على إنستغرام هذا الصباح، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن ضمن اللقطات، صورة لميغان وهي تضحك وتنظر إلى الجانب أثناء وقوفها مع والدتها دوريا راجلاند داخل كنيسة القديس جورج، وصورة لها مبتسمة تتقاسم لحظة مع الأمير هاري.

وهناك أيضًا، صورة أخرى للعروسين اللذين كانا يجلسان على الأرض ويحيط بهما الأطفال في الفيديو الذي تمت مشاهدته بالفعل أكثر من مليون مرة.

Advertisements

ورافق هذا المنشور شرح مفصّل: "عام سعيد بمناسبة مرور عام على أصحاب السمو الملكي، دوق ودوقة ساسكس!".

وتم اختيار أغنية "This Little Little of Mine" في الفيديو الذي يضم أفضل اللقطات للزوجين.

ويأتي المنشور اليوم بعد عام حافل من الحياة الزوجية، حيث قام كل من هاري وميغان بزيارة نيوزيلندا في جولة رسمية، والانفصال في مكان سكنهما عن عائلة كامبريدج والترحيب بابنهما "آرشي".

ويُصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لزفاف دوق ودوقة ساسكس، وقام أصحاب السمو الملكي بتبادل الوعود في كنيسة القديس جورج داخل أرض قلعة وندسور في 19 مايو 2018.