شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. خالد سليم يطرب جمهوره بحفل كبير داخل دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم خالد سليم حفله الغنائى الذى يحييه داخل دار الأوبرا المصرية يوم الخميس المقبل ضمن سهرات رمضان ومن المقرر ان يقدم لجمهوره عدد من أغانيه الجديدة والقديمة منها "بلاش الملامة" و"حلم عمرى" و"استاذ الهوى" و"عشنا قد إيه" و"كان فين من بدرى" و"لسة كبير" وغيرها التى يتفاعل معها جمهوره.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم أغنية "لسه كبير" الذى طرحها من فترة وحققت نجاحا كبيرا والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل، وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.