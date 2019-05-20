شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الانتهاء من تصوير مسلسل "لآخر نفس" لياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى فريق عمل مسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على قناة "الحياة" فى الساعة الثامنة مساءً، من تصويره بالكامل خلال يوم 24 من شهر رمضان الحالى حيث يتبقى عدد من المشاهد يتم تصويرها فى مناطق متفرقة في القاهرة وغيرها.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش، محمد درويش،هاجر الشرنوبي ومحمد درويش، وحازم إيهاب.