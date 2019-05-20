شكرا لقرائتكم خبر عن ماسبيرو زمان تعرض "فوازير حول العالم" لشيريهان.. هذه مواعيد عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض حاليا على قناة ماسبيرو زمان فوازير أسطورة الاستعراض المصرى الفنانة شيريهان ، ففى تمام الساعة العاشرة مساء بعد الافطار تعرض فزورة " فوازير حول العالم" وهى عبارة عن فوازير لمعرفة دول العالم ، حيث تقوم الفنانة شيريهان بإبراز معلومات قليلة عن كل بلد للجمهور ثم تقدم بعض الاستعراضات المشهورة بالبلد التى تتكلم عنها مع ارتداء أشهر ملابس هذه البلد مثل ارتداء ازياء " الهند ، اليابان ، الامارات العربية المتحدة ، المكسيك " وهكذا ومن المفترض أنه بعد النبذة والاستعراضات يخمن الجمهور البلد التى تتكلم عنها شيريهان وهكذا.

"فوازير حول العالم" تم عرضها لأول مرة على قنوات التليفزيون المصرى فى عام 1987 من القرن الماضى ، قام برقص استعراضات الفزورة الفنانة المصرية شيريهان ، وقام مصمم الرقص حسن عفيفى بتصميم استعراضات كل حلقة على التوالى ، وصممت كريمة سعد أزياء الحلقات، بينما قام الشاعر عبد السلام امين بتأليف أغانى المقدمة والنهاية والحلقات، ولحن المقدمة والنهاية الموسيقار حلمى بكر ، والإخراج كان لفهمى عبد الحميد.

كما تعرض فوازير الف ليلة وليلة الثلاث بنات " فاطيما ، حليمة ، كريمة " على قناة ماسبيرو زمان ايضا بعد فزورة فوازير حول العالم فى تمام الساعة 10:30 ، 11 مساءأ ، ويتم عرضها على قناة نايل كوميدى ايضا بعد الافطار .

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فزورة " الف ليلة وليلة " تم عرضها لاول مرة على قنوات التليفزيون المصرى فى عام 1987 من القرن الماضى ، المسلسل يروي لنا باسلوب مشوق استعراضي ورسوم متحركه قصص ألف ليلة وليلة حيث في كل حلقه تروي شهرزاد قصة جديدة أو تكملة قصة وبداية قصة جديدة حتى يستمع إليها الملك دائما ، من ضمن القصص حكاية ثلاث فتيات " فاطيما ، حليمة ، كريمة " اللذان عانوا من قسوة ريما ومشكاح حتى تزوج فتاتين من جان اما الثالثة فتزوجت من امير ثرى ، قام برقص استعراضات الفزورة الفنانة المصرية شيريهان ، قام بتأليف الفزورة طاهر ابو فاشا ، وقام مصمم الرقص حسن عفيفى بتصميم استعراضات كل حلقة على التوالى ، وقامت كريمة سعد بتصميم ازياء جميع الحلقات ايضا ، بينما قام الشاعر عبد السلام امين بتاليف اغانى المقدمة والنهاية واغانى الحلقات ، ولحن المقدمة والنهاية والحلقات الموسيقار الكبير محمد الموجى ، والاخراج كان ل فهمى عبد الحميد .

يذكر انه منذ أوائل الثمانينات فى القرن الماضى كان يتم عرض فوازيرمختلفة على قنوات التليفزيون المصرى للفنانين نيللى وشيريهان وسمير غانم فى شهر رمضان الكريم احتفالا بحلوله واجوائه فكان يعرض على قنوات التليفزيون المصرى فوازير الخاطبة ، عالم ورق ، عروستى ، عجائب صندوق الدنيا وكان يعرض للفنان سمير غانم فوازير فطوطة ، وكان من ابرز فوازير رمضان فوازير الفنانة شيريهان مثل " الف ليلة وليلة ، فوازير حول العالم ، حاجات ومحتاجات " .