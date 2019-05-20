في عيد زواجهما العاشر.. إنجي علاء توجه رسالة رومانسية إلى يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الكاتبة والإستايلست إنجي علاء، عبر حسابها الشخصي في موقع "تويتر" مجموعة صور مع زوجها الفنان يوسف الشريف.

وكتبت إنجي: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، مش مصدقة أن عشر سنين فاتوا على جوازنا، وكأن أول يوم كان إمبارح، ربنا يخليك ليا، Happy 10th Anniversary".

وتزوج الشريف من إنجي عام 2009، وحرص أن تكون فرحته فرحتين بعدما انتهى من تصوير أولى بطولاته السينمائية فيلم "العالمي" الذي شاركته فيه الممثلة أروى وصلاح عبدالله واحتفل بعقد قرانه في سرية تامة بمشيخة الأزهر في حفل عائلي بسيط حضره عدد من الأصدقاء المقربين، منهم زينة ومحمد الشقنقيري ومحمد حفظي. ​