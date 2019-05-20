"في ذكرى" يمثل مصر وإفريقيا بمهرجان "كان" للأفلام القصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يشارك المخرج الشاب رامي علام في المسابقة الرسمية لمهرجان AVIFF Cannes Art Film Festival وهو المهرجان المخصص للأفلام القصيرة التجريبية في مدينة كان بفرنسا، والتي تتزامن فعالياته مع مهرجان كان الدولي، من خلال فيلمه "في ذكرى" In Memory of.
وفيلم "في ذكرى" In Memory of للمخرج الشاب رامي علام هو الفيلم المصري والعربي والإفريقي الوحيد الذي تم اختياره ضمن المسابقة الرسمية في المهرجان ليمثل المنطقة.
وشارك رامي في صناعة أفلام تم إنتاجها ذاتيًا، وشاركت في مهرجانات دولية مثل مهرجان الدوحة السينمائي ومهرجان 48 ساعة بهوليوود.
ويجسد الفيلم لمحات من حياة شخصية تمر أمام عينيه في الثواني الأخيرة قبل وفاته، كما يعرض الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان يوم 24 مايو الجاري.
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