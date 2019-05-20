بالفيديو.. وفاة والدة أسماء أبو اليزيد في "هوجان"

تبدأ الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "هوجان" للفنان محد إمام, بوفاة والدة "نوجة", وبمجرد معرفة "هوجان" بالوفاه يتقدم لفعل الواجب و تقديم العزاء ولكن "لطفي الحراق" يطرده من الحارة.
تدور أحداث الحلقة حول انتظار نوجة
تنتهي الحلقة الرابعة من مسلسل "هوجان" بفرحة "هوجان" بعد علمه بأن رجل الأعمال "كمال اللباد" سوف يصطحبه معه في رحلة إلى لبنان, وكافئه عن إخلاصه في عمله بسيارة جيب جديدة.
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