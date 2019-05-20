بالفيديو.. وفاة والدة أسماء أبو اليزيد في "هوجان"

تبدأ الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "هوجان" للفنان محد إمام, بوفاة والدة "نوجة", وبمجرد معرفة "هوجان" بالوفاه يتقدم لفعل الواجب و تقديم العزاء ولكن "لطفي الحراق" يطرده من الحارة.

تدور أحداث الحلقة حول انتظار نوجة

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و لطفي الحراق لمولود جديد, و وصول "هوجان" للعصابة التي تعرضت لهم و أدى ذلك لإصابة "نور" نجلة رجل الأعمال "كمال اللباد" بطلق ناري في كتفها,وتورط "حمادة" السواق الخاص لرجل الأعمال في هذه العملية, ولكن "اللباد" تخلص منه برصاصة واحدة.

تنتهي الحلقة الرابعة من مسلسل "هوجان" بفرحة "هوجان" بعد علمه بأن رجل الأعمال "كمال اللباد" سوف يصطحبه معه في رحلة إلى لبنان, وكافئه عن إخلاصه في عمله بسيارة جيب جديدة.