بعد رحيله.. وائل نور يطلب نسرين إمام للزواج في "شقة فيصل"

تبدأ الحلقة ١٦ من مسلسل شقة فيصل، بطلب زغللة شقيق ميزو، من زوجته أن تعمل معه في تجارة المخدرات وتوزعها على المارة في الشوارع، وترفض ولكنه يهددها بعدم جلبه لها الحشيش الذي تشربه، وتضطر هنا

على الموافقة لعرضه، وبالفعل تنزل كل صباح بملابس سوداء تبيع للمارة المخدرات.

يوافق ميزو على عرض الصحفية شيماء في مقابلة الصحفي والشاعر ليعمل مع حوار، وبالتالي يساعده ذلك

على معرفة الناس والملحنين لمهويته، ويقوم أيضا بكتابة أغنيتين له سوف تعجب الجمهور بعد غنائها.

يطلب وائل نور الزواج من شربات" نسرين إمام" شقيقة سكر" ايتن عامر"، وتوافق شربات على عرضه، ويبدوا أن الحلقات القادمة ستشهد مشاكل بعد زواجها، لأن أختها ستصبح بمفردها مع ميزو في الشقة.