فتحي عبد الوهاب ينقذ ياسر جلال من الموت!

أصر "حمزة" الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب، في مسلسل "لمس أكتاف" علي العودة الي "أدهم" ياسر جلال بالرغم من أمر "عايدة" حنان مطاوع بالذهاب الي المنزل بدونه حيث تخشي من وفاته بالطريق وذلك خلال الحلقة الـ١٤ من مسلسل "لمس أكتاف" ولكن أنقذ حمزة "ادهم" وذهب إلى منزله وأحضر له الطبيب.

أما عن حمزة فانه يقوم بالشك في شحاتة "مجدي فكري" ويقوم شحاتة بنقل سيارة بها مخدرات ويلقي القبض عليه من الرائد "علاء" خالد كمال ويطلب الرائد جميع المعلومات الخاصة بحمزة نظرًا لشكه.