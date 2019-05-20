كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة ياسمين عبد العزيز وأمر بقتل محمد عز ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل "لآخر نفس" تصاعدًا كبيرًا في الأحداث حيث حصلت "سلمي" ياسمين عبد العزيز على براءة وذلك بعد العثور علي قاتل اللواء جمال "احمد كمال"، وأيضا استطاع المقدم المزيف والذي يحمل اسم باسم "نور محمد" ان ينقذ ابنها ويستعيده لها.

ويعلم سليم "أحمد صلاح حسني" ان شقيقته هي السبب خلف محاولة قتله والتي تجسد شخصيتها "ثراء جبيل" وأيضا يأمر قائد تنظيم القاعدة بقتل ياسر "محمد عز" نظرا لانفصاله عن القاعدة وعدم ايمانه بعملهم وانهم إرهابيين.