رضوى الشربيني توجه عتابا لدينا الشربيني بسبب مشهد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عتابا للفنانة دينا الشربيني بسبب أحد مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد “زي الشمس”.

رضوى عاتبت دينا بسبب المشهد الذي تظهر فيه الفنانة وهي تبكي وتتوسل لخطيبها الفنان أحمد السعدني ألا يتركها، وذلك بعد معرفتها بخيانته لها مع شقيقتها التي تقوم بدورها ريهام عبد الغفور.

الإعلامية المصرية نصحت السيدات بعدم التصرف مثل دينا الشربيني في هذا المشهد، حيث قالت: “ده تمثيل وأكيد أحنا مش هنعمل حاجة زي كده”.

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ووجهت رضوى رسالة لدينا، قالت فيها: “أنا عايزة أبارك لدينا الشربيني بس مش معقول يا دينا أنا بقالي سنتين ونص صوتي اتنبح في البرنامج وتيجي انتي تهديه بمشهد، وان شاء الله تجيبي حقك في آخر المسلسل”.

ومسلسل «زي الشمس» مأخوذ عن المسلسل الإيطالي sisters، ومن بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبدالغفور وأحمد داوود وسوسن بدر وجمال سليمان وأحمد مالك، وعمر السعيد، ومريم الخشت، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز، وكاملة أبو ذكري.