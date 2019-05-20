إعلامية تكشف سر نجاح رامز جلال رغم الانتقادات التي يتعرض لها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت إعلامية مصرية سر نجاح الفنان المصري رامز جلال، في برامج المقالب التي يقدمها رغم الانتقادات التي يتعرض لها كل عام.

الإعلامية رانيا بدوي، قالت خلال برنامج “نشرة رنووش”، والذي تقدمه عبر صفحتها الشخصية بموقع “يوتيوب”: “برنامج “رامز في الشلال” الذي يقدمه الفنان رامز جلال يُشبه المجتمع العربي والمصري، وهذا سر نجاحه، رغم كونه في نفس الوقت الأكثر انتقاداً من بين البرامج والأعمال الرمضانية”

وأضافت: “برنامج رامز جلال يعكس الحالة التي نعيشها من تناقض واضح وشيزوفرينيا شديدة، وما نظهره دائماً على خلاف ما نبطنه، فالجمهور دائم النقد والذم سنويا للبرنامج، ونندد باستخدامه للإيحاءات والإيماءات ونرفض الشتائم والألفاظ السيئة، ومع ذلك نسعي في العام المقبل أن نكون من أكثر متابعيه، ونكون سببًا في حصوله على أعلى نسب مشاهدة”.

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وتابعت: “المشاهدون والضيوف ومقدم البرنامج نفسه يعلمون جيدا أن البرنامج كله “كذب في كذب”، وملفق فهو يعكس حالتنا، كلنا نكذب على بعض، كلنا نعلم أن الآخر يكذب علينا ونمثل أننا نصدقه وهكذا”.

وأكدت أن الأمر نفسه ينطبق علي برنامج “شيخ الحارة”، للمذيعة بسمة وهبة، فبعض الجمهور يصف البرنامج بأنه نموذج للإعلام غير المحترم، وأنه قائم على الفضائح وأسرار البيوت، ومع ذلك يتابعه الملايين”.

واختتمت الإعلامية تصريحاتها قائلة: “أنا من أكثر المعجبين برامز كشخص وفنان كوميدي شاطر، وأتابع تعليقاته الكوميدية خلال بداية حلقاته، ولكن لا أرى أي شيء مضحك في المقلب وحجم الشتائم والسب الموجوده بالحلقات كثيرة”.