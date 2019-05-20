محمد رمضان يثير سخرية الجمهور بمشهد جديد.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخر جمهور الفنان المصري محمد رمضان، من تكرار مشهد له في أعماله الفنية التي عرضت مؤخرًا وشارك بها في السباق الرمضاني.

المشهد يتضمن مشهد لشاب فقير، يتقدم لخطبة حبيبته الغنية، وبالطبع لا يسير لقاءه مع عائلتها على ما يرام، فيسخر منه والدها وينصحه بعدم التفكير في هذا الأمر مجددا.

وضمن أحداث مسلسل «زلزال» تقدم “محمد حربي” لخطبة حبيبته “أمل” ابنة رجل الأعمال “خليل كتخا” العدو الأول له الذي يسخر خلال المقابلة من فقر “زلزال” ويعايره به.

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وهو نفس المشهد الذي قدمه محمد رمضان في مسلسل «الأسطورة» عندما تقدم “ناصر الدسوقي” لخطبة حبيبته “تمارا” فيخبره والدها بفارق المستوى الاجتماعي بين العائلتين ويطلب منه أن يكون واقعيًا وألا يفكر في هذا الأمر مجددا.

جمهور محمد رمضان، لم يكتف بالربط بين المشهدين، ولكنهم قاموا بعمل كوميكس ساخرة من تكرار المشهد وطالبوه بعد تقديمه في أعماله المقبلة.

مسلسل «زلزال»، من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، وماجد المصري، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي.

وتدور قصة مسلسل “زلزال” حول فترة زلزال 1992، وبالتحديد عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992.