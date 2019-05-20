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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن الفنانة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بـ«السلطانة ناهد دوران» تخلت عن قرارها في اخفاء ابنتها الوحيدة «إليسا» عن الأضواء، وقررت الظهور بها في جولاتها اليومية أمام عدسات الباباراتزي.
فلاشات المصورين رصدت نجمة «حريم السلطان» في أحدث ظهور لها خلال جولة تسوق مع «إليسا» في مركز اك التجاري بإسطنبول، حيث بدت نور بطلّة كاجول عفوية، متخلية تماماً عن الماكياج، ولم تقم بإخفاء ابنتها عن عدسات المصورين، بل بالعكس حملتها وارتسمت على وجهها ملامح السعادة بتمضية وقت التسوق مع «إليسا»، حيث خطفت الصغيرة الأنظار من والدتها، وكانت حديث فانز النجمة التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن نور فتاح أوغلو تزوجت من رجل الأعمال التركي ليفنت فيزيجرو عام 2013، ثم انفصلا لثلاث شهور عام 2015، وعادا لحياتهما الزوجية لينجبا مولودتهما الأولى«إليسا غوزين» عام 2016.
من ناحية أخرى، يُعرض لنور فتاح أوغلو حالياً مسلسل «أبناء الإخوة» الذي تشارك في بطولته أمام يغيت أوزشنير، اكين كوتش، وغيرهما.
كانت هذه تفاصيل خبر نور فتاح أوغلو لم تعد تخفي ابنتها عن الباباراتزي.. شاهد أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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