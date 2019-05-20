لبلبة كادت أن تموت غرقا في مشهد مع عادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية لبلبة، عدد من الكواليس التي جمعتها بالفنان الكبير عادل إمام، في الأعمال التي قدماها معًا.

لبلبة، حرصت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، مع الفنان إدوارد، والمذاع عبر فضائية «اليوم»، على تهنئة الفنان عادل إمام، بعيد ميلاده قائلة: «ربنا يخليك لعشاق فنك، هو أعطى للفن كتير وتربطني عشرة كبيرة معه».

ووجهت له رسالة خاصة قالت فيها: «أنت بتسعد الناس، وبتطول عمرهم، لأن الضحك بيطول العمر، وعادل إمام أدى للفن سنيين».

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وتابعت: «دوقت النجاح معاه، ودايمًا بحس أننا روح واحدة، وهو بيحس بدا، بنفهم بعض، وببقى حاسة من عنيه هيزود أيه أو هيلتزم بكلام السيناريو، وببقى ماسكة نفسي عشان مضحكش».

وكشفت بعض المواقف التي جمعتهما في كواليس فيلم «عريس من جهة أمنية»، الذي شاركت في بطولته، قائلة: «عادل إمام كان هيغرقني في مشهد خلال تصوير فيلم عريس من جهة أمنية»، ولكنها لم تكشف أكثر عن التفاصيل.

يذكر أن الفنانة لبلبة، من أكثر الفنانات اللاتي شاركن الزعيم عادل إمام في أعماله سواء السينمائية أو التليفزيونية، إذ شاركت معه في أفلام “احترس من الخط”، “عصابة حمادة وتوتو”، “خللي بالك من جيرانك”، عريس من جهة أمنية”، كما شاركت معه في مسلسلي “صاحب السعادة”، و”مأمون وشركاه”.