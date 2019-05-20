إفطار عفاف شعيب السنوي للأيتام بحضور رجاء حسين.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أقامت الفنانة المصرية عفاف شعيب حفل الإفطار السنوي للأيتام والمكفوفين.
وحرص على الحضور عدد من الفنانين والإعلاميين، منهم الفنانة رجاء حسين، والإعلامية سحر عباس كبير مذيعي التليفزيون المصري، وستونا.
كما حضر شقيق عفاف شعيب، الدكتور مجدي شعيب وأسرته ، واللواء إيهاب الشحات، والدكتور نشأت يوسف رئيس نادى ليونزهليوبوليس، والدكتور طارق عبد الغفار، ورجل الاعمال مصطفى شعيب،.
ومن سيدات الأعمال نجوى شعيب، وتيسير عامر، وعطيات شعيب، والمستشار سعيد غانم وحرمه، ومحمد فاروق المنسق العام لحملة بنفكر لبكرة.
وقامت الفنانة عفاف شعيب خلال الحفل بتوزيع الهدايا على الأطفال فى أجواء سادها روح البهجة.
وكانت عفاف شعيب قد شارت في شهر مارس الماضي في الاحتفالية التي أقامتها مؤسسة البستاني الخيرية، تحت التأسيس، برئاسة ناهد البستاني، لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بمنطقة الأميرية والزيتون.
وقد قوبلت عفاف شعيب بترحاب كبير من الحضور وعبرت النجمة عن سعادتها بتواجدها في هذا الحفل الخيري وتسابق الجميع لأخذ الصور التذكارية مع الفنانة والفنان شريف باهر والفنانة سهير رجب.
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