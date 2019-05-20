عمرو مصطفى يعلن تصفية خلافاته مع الهضبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الملحن المصري عمرو مصطفى، تفاصيل الخلاف بينه وبين الفنان عمرو دياب، بعد اتهامه له بالسرقة.

وقال عمرو مصطفى، عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، قائلًا: “أولاً عمرو دياب أخ وصديق وعشرة، وتم اليوم تصفيه سوء الخلاف وإنهاء المشاكل الخاصة بالإعلان والمسلسل (زي الشمس)”، وذلك في إشارة منه لظهور الأغنية بأحد مشاهد المسلسل.

وأضاف: “للتوضيح.. لم يكن لشركة فودافون أو عمرو دياب تعمد لإهدار الحقوق ولكن مجرد سوء تفاهم بسيط وللعلم عمرو دياب أحرص الناس على حقوق زملائه وألف مبروك للإعلان ونجاحه”.

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وكان عمرو مصطفى، قد قال في بيان سابق له: “هو ينفع الشركة وعمرو دياب يستخدموا أغنية يتعملوا في إعلان في رمضان دون إذن، هو الفن بقى بلطجة وأخذ حقوق الناس دون إذن”.

وأضاف: “طبعا اللجان هتدخل تدافع عن الباطل”، موضحًا أنه في حاجة اسمها “حق المؤلف” في استخدام أي جملة” وأن عمرو دياب مجرد مؤدي للحن ومعاه تصريح إنه يغنيها في Cd وحفلات مش إعلان في رمضان”.

وتابع: “سبب التأخير في التعليق لأني كنت بسجل الإعلان على كل قناة اتذاع فيها علشان إثبات الحق”.