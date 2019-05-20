النجمة التركية أمينة جولشن وخطيبها أوزيل في ضيافة الرئيس على الإفطار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لبت الفنانة التركية أمينة جولشن وخطيبها، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور حفل إفطار، حضره مجموعة من مشاهير المجتمع التركي في مختلف المجالات.

وفي صور من وليمة الإفطار، ظهر أردوغان يتوسط الخطيبين، بما عكس قوة علاقتهما بالرئيس التركي، حيث بدت ملكة جمال تركيا السابقة متألقة بفستان زيتي أنيق، مسدلة شعرها بشكل منحها طلّة تفوح أنوثة وجاذبية، في الوقت الذي لم يبد فيه أوزيل بشكل أقل أناقة من خطيبته، حيث اختار بدلة كلاسيكية شديدة الأناقة.

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يُذكر أن أمينة جولشن التي احتفلت بخطبتها إلى مسعود أوزيل يناير الماضي، زارت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع خطيبها، وقدما له دعوة رسمية لحضور حفل عقد قرانهما المنتظر اقامته يوم 7 يونيو المقبل، على أن يكون شاهداً على العقد.

مصادر صحفية كشفت عن مكان حفل الزفاف المرتقب، وهو فندق الـFour season المطل على مضيق البوسفور، وقد وصلت تكاليف فستان زفاف ملكة جمال تركيا السابقة وعريسها لحوالي 100 الف ليرة تركية.