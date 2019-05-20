هكذا احتفلت النجمة التركية أويكو كارايل بأول عيد ميلاد لزوجها بعد زفافهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية أويكو كارايل الشهيرة بـ«جميلة» بأول عيد ميلاد لزوجها، المغني جان بونومو بعد زفافهما، ونشرت صورة رومانسية مميزة جمعتهما.

أويكو ظهرت في صورة جديدة نشرتها بالأبيض والأسود، تُقبل زوجها، بينما تولى الأخير تسجيل هذه القبلة العفوية بصورة Selfie، شاركتها الفنانة الشابة مع الفانز، معلقة عليها: «عيد ميلاد سعيد حبيبي، قبلاتي»، حيث تلقت أويكو تهاني متابعيها، متمنيين للزوجين الحب والسعادة الدائمة.

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النجمة التركية أويكو كارايل احتفلت بخطبتها على جان منتصف فبرير 2018 بالتزامن مع عيد الحب، واحتفل الحبيبان بزفافهما يوليو 2018 مرتين، الأولى في أجواء عائلية، والثانية كانت أكثر صخباً بحضور أصدقائهما.

من ناحية أخرى، عُرض لأويكو كارايل مؤخراً مسلسل «الثنائي العظيم» الذي تشارك في بطولته أمام كرم بورسين، إبراهيم شيليكول، وأوزجي جوريل.

يُذكر أن مسلسل «عودة مهند» كان بطاقة التعارف بين أويكو والعالم العربي، حيث شاركت في بطولته أمام كيفانج تاتليتوج وبورا جولصوي، واشتهرت فيه باسم «جميلة»، كما ضاعفت شعبيتها وجماهريتها بعد تألقها في مسلسل «نبضات القلب» الذي شاركت في بطولته أمام جوكهان ألكان.