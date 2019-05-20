إيحاءات وتشويه صورة المرأة.. اتهامات موجهة لغادة عبدالرازق في رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقريرًا انتقد فيه عددًا من المسلسلات ومنها “حدزنة مرة”، للفنانة المصرية غادة عبدالرازق.

وجاء في البيان: “مسلسل حدوتة مرة للنجمة غادة عبدالرازق يحتوي على 35 مخالفة “ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة” و13 “تدخين” و7 “شرب الخمر” ومخالفة “مخدرات” و4 “عدم احترام القوانين” و2 “إيحاءات جنسية” و3 “عدم احترام اللغة العربية و2 تشويه صورة المرأة وإهانتها”.

Advertisements

كما وجه بعض الانتقادات لمسلسل “زي الشمس” لدينا الشربيني، إلا أن المجلس انتقده، وقال عنه: “احتوى على 26 لفظا سوقيا و4 إيحاءات جنسية ومثلها للتدخين و3 مخالفات عدم احترام القوانين و7 لمخالفة كود الطفل، و13 لعدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشوية صورة المرأة ومثلها لشرب الخمر ومخالفتين لعدم احترام الهوية المصرية والعربية”.

كما إنتقد المجلس عدد من المسلسلات منها “شقة فيصل”، و”بدل الحدوتة تلاتة “، و”سوبر ميرو”، و”ولد الغلابة” حيث اتهم هذه الأعمال بتشويه صورة المرأة والإحتواء على إيحاءات خارجة.

يذكر أن مسلسل “حدوتة مرة”، من بطولة غادة عبدالرازق، ومجدي كامل، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ومن تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد، في أولى تجاربها الإخراجية.