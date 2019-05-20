علاء مرسي يهاجم أحمد السقا ومحمد سعد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الفنان المصري علاء مرسي، هجومًا حادًا على الفنانين أحمد السقا، ومحمد سعد، في أحدث ظهور له.

وقال علاء مرسي، خلال لقائه في برنامج “اليوم”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة اليوم”، إنه عاصر كل الأجيال من الفنان الراحل فريد شوقي، وتوفيق الدقن، وعمر الحريري، وعبدالمنعم إبراهيم، وأجيال بعدهم، وكانوا كلهم أصدقائ وصاحبتهم.

وأضاف، أنه صادق كل الأجيال التي جاءت بعدها ولن يترك الأجيال القادمة إن كلن له عمر.

وتابع، كنت السبب في ترشيحهما بمسلسل “مين مابيحبش فاطمة”، وكان اول إخراج لأحمد صقر، كان كاتب القصة صديقه وهو عايش في النمسا، حيث علمت أن صناع العمل يبحثون عن وجوه جديدة وكنت شاهدت أكثر من عرض مسرحي بالمعهد العالي للسينما لمحمد سعد، نجم قوي جدًا.

Advertisements

وبعدها عرضت اسم أحمد السقا، وشاركوا في العمل وقدموا أعمال جيدة جدًا ولكنهما مابيعبرونيش دلوقتي.

يذكر أن أحمد السقا، يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “ولد الغلابة”، تدور قصته حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للاتجار في المخدرات.

المسلسل من بطولة أحمد السقا، وإدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن.