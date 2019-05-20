مونيكا بيلوتشي مازالت قادرة على أن تخطف الأنظار في «كان».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خطفت الفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشى للمرة الثانية، الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي فى نسخته الثانية والسبعين، وذلك بعد إطلالتها الأولى قبل يومين.

مونيكا بيلوتشى، البالغة من العمر 55 عاما، والتي تعد أيقونة السينما الإيطالية، قد شاركت فى عدة أفلام حازت شهرة عريضة فى العالم لعل أشهرها “فيلم آلام المسيح”، كما تشارك بيلوتشى فى هذه النسخة من المهرجان بفيلم “أفضل سنوات الحياة”.

ومن المعروف أن النجمة والممثلة الإيطالية الحسناء مونيكا بيلوتشي، من أنصار ارتباط السيدة برجل اصغر منها حتى تشعر بتجدد شبابها وأنها مازالت مرغوبة مهما تقدم بها العمر.

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النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي البالغة من العمر 54 عاما، ظهرت لأول مرة مع حبيبها نيكولاس، البالغ من العمر 36 عاما، يوم الثلاثاء 5 مارس ضمن فعاليات اليوم الختامي لأسبوع الموضة في باريس، وبذلك يصغر نيكولاس النجمة العالمية بـ 16 عاما.

وعلى جانب أخر، خطفت مونيكا بيلوتشي، الأنظار خلال مرورها على السجادة الحمراء في حفل ختام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته السابعة عشرة والذي أقيم مساء يوم السبت 8 ديسمبر.