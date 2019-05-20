حسن حسني ضيف شرف «شباب البومب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافق الفنان المصري حسن حسني، على الحلول كضيف شرف علي المسلسل السعودي شباب البومب في موسمه الثامن والذي يعد من أنجح المسلسلات الكوميدية في الفترة الأخيرة حيث حقق نجاحا على مستوي الدراما الخليجية لاعتماده علي قضايا تهم الشباب ليس في المملكة السعودية فحسب بل في الوطن العربي عموما فضلا عن وجود أهداف يحرص عليها القائمون علي العمل لتوصيلها إلي الشباب .

ويشارك في بطولة العمل في ” الجزء الثامن ” عددٌ من النجوم ضيوفَ شرفٍ أيضا من المملكة العربية السعودية، ومنهم خالد سامي وماجد مطرب وريماس منصور ومحسن الشمري ودانة آل سالم وزارة البلوشي وبدر اللحيد إضافة إلى عدد من نجوم الـ “سوشال ميديا”،

والجدير بالذكر أن مسلسل “شباب البومب 8” من بطولة: فيصل العيسى، وعبدالعزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب وغيرهم ويُخرجه سمير عارف.