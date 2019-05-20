احتجاجات على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان كان السينمائى.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تجمهر عدد من المحتجين ضد رفض قانون تقنين الإجهاض في الأرجنتين، يوم السبت 18 مايو، على السجادة الحمراء لمهرجان كان السيتمائي الدولي، و ذلك قبل العرض الأول للفيلم الوثائقي الأرجنتينى “Let It Be Law” ، الذي يعرض ضمن الاختيار الرسمى لمهرجان كان السينمائي الدولى في دورته الـ72 و التي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية.

ويظهر من خلال الفيلم المعركة الكبيرة لإقرار مشروع قانون يجيز الإجهاض فى الأرجنتين سواء بسبب حالات الاغتصاب، أو إذا كانت صحة الأم في خطر.

وشهدت السجادة الحمراء ظهور عدد كبير من الأوشحة الخضراء بأيدى عدد من الموجودين علي السجادة الحمراء وهتفوا بـ “التضامن من أجل النساء” ، حيث تحولت السجادة الحمراء في كان لمكان احتجاج أثناء عرض الفيلم الوثائقي الذى يبحث في قضية الإجهاض، و ذلك حسب موقع ” hindustantimes ” .