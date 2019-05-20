مادونا ترفع علم فلسطين وسط إسرائيل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن نجمة البوب و المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا، قد أثارت غضب إسرائيل شعبا ودولة، وذلك بعد ظهور أحد الراقصين في فرقتها الاستعراضية وهو يحمل علم فلسطين وآخر علم إسرائيل أثناء أداء الأغنية، خلال مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجين” التي نظمت في تل أبيب، مساء السبت، 18 مايو.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 60 عاما، مادونا تقدم أغنيتها الجديدة “Future” مع مغني الراب الأمريكي، كويفو، وفاجأت الحضور بـ رفع علم فلسطين دون مقدمات.

ومن جانبها انتقدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إظهار مادونا للعلم الفلسطيني في المسابقة، وأصدرت المسابقة بيان قالت فيه إن رفع العلم لم يكن جزءا من البروفات التي شاركت فيها مادونا قبل الأغنية.

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وأشارت إلى أنها أعلمت مطربة البوب الشهيرة بأن المسابقة ليست سياسية، مؤكدة أن ملكة البوب الامريكية اتخذت قرارها دون الرجوع إلى الجهة المنظمة.

وعلى جانب اخر، كانت مادونا قد فاجأت متابعيها في كل مكان بظهورها مرتدية ملابس سوداء ويغطي وجهها نقاب أسود في مطار جون كينيدي بنيويورك.

النجمة العالمية ظهرت في مجموعة من الصور نشرتها جريدة ذي صن، حيث ارتدت المغنية الشهيرة البالغة من العمر 60 عاما زيا أسود بالكامل يغطي جسمها من رأسها حتى قدميها، واعتبرها الجميع أنها سخرية من “النقاب”.

وتخلل زي مادونا، بعض التطريزات الشرقية باللون الأبيض على الأكمام كما ظهرت علية علامة “New York Yankees” التجارية بحروفها الأولى مطرزة على الزي.