النجمة اللبنانية إليسا تستكمل علاج "يدها" في ألمانيا

تستعد النجمة إليسا مغادرة لبنان في الأيام القليلة المقبلة بهدف إكمال علاج يدها التي كانت خضعت لعملية جراحية خلال مطلع عام 2019 الحالي، بسبب مضاعفات حصلت لها بعد علاجها من سرطان الثدي الذي شفيت منه.

وبحسب المعلومات فإنّ إليسا ستسافر إلى ألمانيا لإكمال علاج يدها، حيث ستبقى لمدّة نحو 20 يوماً. وتجدر الإشارة إلى أنها كانت سافرت إلى بروكسيل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي حيث خضعت لجراحة في يدها. قد يهمك ايضاً: إليسا تُحقّق مليون مُشاهدة خلال يومين بـ"كرهني" إليسا تعود إلى الرومانسية مُجدّدًا بأغنية "كرهني"

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