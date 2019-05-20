المصري أليساندرو محمود يفوز بالمركز الثاني في "يوروفيجن"

فاز المغني أليساندرو محمود، ذو الأصول المصرية، الذي مثل إيطاليا في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في إسرائيل، بالمرتبة الثانية.

وبعد فوزه في مهرجان "سانريمو" الغنائي الإيطالي، بداية العام الجاري، كان من المتوقع أن يفوز محمود بالمرتبة الأولى، في مسابقة "يوروفيجن"، إلا أن الفوز بها كان من نصيب الهولندي، دانكان لورانس، بأغنيته "أركيد"، حيث تغلب على 25 متسابقا آخر في الحفل الختامي الذي أقيم في تل أبيب.

وأليساندرو محمود (26 عاما) مولود في مدينة ميلان الإيطالية من أب مصري وأم إيطالية، وخاض المسابقة الرئيسية لمهرجان "سانريمو" في فبراير الماضي، بعد مشاركات سابقة في قسم المواهب الجديدة، وككاتب أغان، وفاز بالمرتبة الأولى بعد أدائه لأغنية "سولدي (نقود)".

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