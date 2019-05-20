القدس المحتلة - لايف ستايل
فاز المغني أليساندرو محمود، ذو الأصول المصرية، الذي مثل إيطاليا في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في إسرائيل، بالمرتبة الثانية.
وبعد فوزه في مهرجان "سانريمو" الغنائي الإيطالي، بداية العام الجاري، كان من المتوقع أن يفوز محمود بالمرتبة الأولى، في مسابقة "يوروفيجن"، إلا أن الفوز بها كان من نصيب الهولندي، دانكان لورانس، بأغنيته "أركيد"، حيث تغلب على 25 متسابقا آخر في الحفل الختامي الذي أقيم في تل أبيب.
وأليساندرو محمود (26 عاما) مولود في مدينة ميلان الإيطالية من أب مصري وأم إيطالية، وخاض المسابقة الرئيسية لمهرجان "سانريمو" في فبراير الماضي، بعد مشاركات سابقة في قسم المواهب الجديدة، وككاتب أغان، وفاز بالمرتبة الأولى بعد أدائه لأغنية "سولدي (نقود)".
قد يهمك ايضاً:
مصر تُشارك في مهرجان "كان" السينمائي الدولي بفيلم "فخ"
السعودية تسجّل غيابًا ملحوظًا في مهرجان "كان" السينمائي 2019
كانت هذه تفاصيل خبر المصري أليساندرو محمود يفوز بالمركز الثاني في "يوروفيجن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.