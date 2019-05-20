فيلم "بين بحرين" ضمن فعاليات المسابقة الرسمية في مهرجان بروكلين السينمائي

ينافس فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للنسخة 22 من مهرجان بروكلين السينمائي "31 مايو/ آيار - 9 يونيو/ حزيران"، وأثناء مشاركته في المهرجان، يحظى الفيلم بعرضين الأول يوم الثلاثاء 4 يونيو/ حزيران، في استديوهات ويندميلز، والثاني يوم الخميس 6 يونيو، وذلك بحضور مخرج الفيلم أنس طلبة للمناقشات التي تلي العروض.

ويُعد مهرجان بروكلين السينمائي مهرجانًا دوليًا تنافسيًا، أسسته منظمة غير ربحية، ويهدف إلى تعزيز اهتمام الجمهور بالسينما المستقلة، وجذب أنظار العالم إلى بروكلين باعتبارها مركزاً لصناعة السينما.

اقرا ايضاً:

انطلاق مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة بحضور نجوم الفن

وحصل "بين بحرين" على عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة حيث حصل على جائزتين؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

Advertisements

وتبدأ أحداث الفيلم أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.

قد يهمك ايضاً:

"مهرجان أسوان الدولي" يفتتح عروضه بالفيلم المكسيكي "دوس فريدا"

مِنّة شلبي تتمنّى تقديم روايات أدبية في السينما