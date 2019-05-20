إنجي المقدَّم تُؤكّد أنّ رجاء الجداوي شبّهتها بـ"سناء جميل"

كشفت إنجي المقدم تفاصيل أصعب مشهد في مسلسل "ولد الغلابة"، وقالت إنها انتهت من تصويره وتتابع مسلسلي "قابيل و"زي الشمس".

وأضافت إنجي المقدم، في لقاء خاص ببرنامج "MBCTrending" المذاع على فضائية "mbc 4"، أن مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها أحمد السقا، كان من أطول المشاهد لها وكان يحمل العديد من المشاعر، حيث تعرضت شخصية صفية للعديد من الصدمات بعد وفاة والدتها ومقتل شقيقتها، واكتشافها أن شقيقها تاجر مخدرات.

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ولفتت إلى أن المشهد كان صعبا جدا لأنه كان يجب أن يتم تصويره من أول لقطة وعدم تكراره، مشيرة إلى أن المشهد مدته 9 دقائق كاملة.

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وتابعت: "أحمد السقا كان يحاول توفير سبل الهدوء والراحة لكي يخرج المشهد بالشكل الذي عرض للجمهور"، مشيرة إلى أن الفنانة رجاء الجداوي أثنت على المشهد الذي قدمته قائلة لها "فكرتيني بسناء جميل".

وقالت إنها انتهت من تصوير "ولد الغلابة" وتتابع مسلسلي "قابيل و"زي الشمس".

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