إليسا تكشف عن مضاعفات صحية عقب إصابتها بالسرطان

فاجأت النجمة إليسا جمهورها بنشرها خبرا صادما عن المضاعفات الصحية التي تعاني منها عقب إصابتها بمرض السرطان.

وذكرت أنها غادرت لبنان، خلال الأيام المقبلة، لاستكمال العلاج من مضاعفات صحية تتعرض لها، منذ علاجها من مرض سرطان الثدي الذي تعافت منه.

وتعاني إليسا من مضاعفات صحية في يدها، التي كانت خضعت لعملية جراحية خلال مطلع عام 2019 الحالي، حسب موقع "إم تي في"، الذي أشارت إلى أنها ستسافر إلى ألمانيا لإكمال علاج يدها.

وتبقى إليسا لمدة نحو 20 يوما، وذلك بعدما سافرت في السابق إلى بروكسل بداية العام، حيث خضعت لجراحة في يدها.

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