نوال الزغبي تكشف عن ندمها مِن زواجها وتتمنّى أنّه لم يكن

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن ندمها من زواجها وتمنت أنه لم يكن، رافضة الحديث عن كواليس خلافها مع زميلتها الفنانة إليسا، كما رفضت أيضا خوضها تجربة التمثيل، مؤكدة أنها لا تمتلك الموهبة.

وقالت نوال الزغبي، خلال استضافتها في برنامج «عايشة شو» مع الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، على قناة "القاهرة والناس"، إنها ندمت بشكل كبير على زواجها، وإنه لو عاد بها الزمن لما تزوجت رغم أنها سعيدة بوجود أولادها في حياتها وهم مصدر سعادتها وفرحها.

وتابعت: "يا ريت ما تزوجت وكنت أتمنى أن أظل ست حرة والزواج يقيد حرية المرأة، أتمنى حذف مرحلة طلاقي من حياتي لأنها أثرت على مسيرتي الفنية"، وعن مرحلة الطفولة قالت إن والدها ضربها في عمر ١٣ عاما بسبب ابن الجيران، مؤكدة أن حياتها مليئة بالأقلام، وعن خلافها مع إليسا، رفضت نوال الخوض في تفاصيل خلافها معها، وعبرّت أيضًا عن رغبتها في عمل دويتو مع النجمة شيرين عبدالوهاب، وقالت: "كانت هناك مشاريع كثيرة للعمل على دويتو مع شيرين، لكن في كل مرة ننشغل أنا وهي ولا يستمر الأمر".

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ورفضت الزغبي دخول عالم التمثيل لأنها تجد نفسها ولا تمتلك الموهبة، مؤكدة أنها رفضت التمثيل مع النجم أحمد زكي، وأوضحت أن من بين النجوم الذين نجحوا في التمثيل والغناء معًا، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

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واستطردت: "لم أندم على عدم غناء أغنية بحبك أنا كتير مع وائل كافوري وتوقعت أنها لن تحقق نجاح أغنية مين حبيبي أنا، ولكني ندمت على عدم غناء أغنية "مأثر فيا" وأحببتها بصوت المطرب فضل شاكر".

وبينت أن شيرين عبدالوهاب صاحبة قلب أبيض ومن الأشخاص المميزين في حياتها، واصفة إياها بشخصية نادر وجودها.

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