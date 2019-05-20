شكرا لقرائتكم خبر عن "زى السكر" أغنية جديدة لـ مجد القاسم في عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مجد القاسم، لطرح أغنية جديدة في عيد الفطر المبارك بعنوان"زى السكر"، قدمها كديو مع الفنانة الاستعراضية نانى، الأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان بينو، وتوزيع عمرو الخضرى.

من ناحية أخرى شارك مجد القاسم في أوبريت" حلوة بنت اللذينة"، والتى تضم إلى سلسلة الأغنيات الوطنية التي أطلقها بعض الفنانين، تزامنًا مع الاستفتاء للتعديلات الدستورية الجديدة.

يذكر أن الفنان مجد القاسم طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "دقيقة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بندر بن لحمر وألحان مصطفى غانم وتوزيع حاتم نصر.