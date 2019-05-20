شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 14.. فتحى عبد الوهاب يسلم مجدى فكرى للشرطة ويتوعد شريف دسوقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - راوغ المخرج حسين المنباوى المشاهدين فى ختام الحلقة 13 من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، إذ انتهت بطلب عايدة "حنان مطاوع" من حمزة "فتحى عبد الوهاب" أن يترك أدهم – المغشى عليه بعد مطاردة مع الشرطة وإصابته برصاصة فى قدمه – خوفا من موته أثناء سيرهم بالسيارة وينكشف أمرهم، وبالفعل يوافق حمزة، وتتحرك السيارة ومازال أدهم طريح الأرض، لكن المخرج يبدأ الحلقة الـ 14 بعودة حمزة لأدهم وإصراره على إنقاذه وبالفعل يصحبه معهم فى السيارة.
يحضر حمزة طبيبا لأدهم الذى يرقد فى إحدى غرف منزل الأول، ويطمأنهم بأن حالته تتحسن ويحتاج إلى راحة تامة، وخلال فقدان أدهم الوعى يتذكر مشاهد جمعته بابنه فارس، وعندما يستفيق يسأل إيمان العاصى عن ابنه حمزة، فلا تعرف عن أى شخص يسأل .
وخطط حمزة "فتحى عبد الوهاب" بخبث لتسليم شحاتة "مجدى فكرى" للشرطة بعد أن شك فى علمه بما يحاك به من مؤامرة قتل الضباط، ووضع مخدرات فى سيارة استقلها شحاتة لمكان آمن، وفى طريقه استوقفه كمين شرطة ويلقون القبض عليه، وبعد التحقيق معه يطلب علاء ضابط الشرطة "خالد كمال" جمع معلومات عن كل صغيرة وكبيرة عن حمزة .
ومازال مصير عبد المنجى "شريف دسوقى" مجهولا، إذ عذبه حمزة "فتحى عبد الوهاب" لأيام دون أن يقتله، وهدده بقتل أولاده وزوجته وأمه، وفى مشهد مكاشفة بينهما، اعترف له منجى أن الخيانة أتت من داخل بيته لكنه لم يكشف عن هوية الخائن، فى المقابل يعتقد حمزة أن تلك محاولة من "منجى" ليدخل فى قلبه الشك تجاه أقرب الناس إليه.
وتنتهى الحلقة بصوت يصرخ مناديًا على حمزة قائلا: "مات يا حمزة" فمن يقصد هذا الصوت؛ عبد المنجى أم أدهم؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقة 15 .
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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