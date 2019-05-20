شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 14.. فتحى عبد الوهاب يسلم مجدى فكرى للشرطة ‏ويتوعد شريف دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - راوغ المخرج حسين المنباوى المشاهدين فى ختام الحلقة 13 من ‏مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، إذ انتهت بطلب عايدة ‏‏"حنان مطاوع" من حمزة "فتحى عبد ‏الوهاب" أن يترك أدهم – ‏المغشى عليه بعد مطاردة مع الشرطة وإصابته برصاصة فى قدمه ‏‏– خوفا من موته أثناء سيرهم ‏بالسيارة وينكشف أمرهم، وبالفعل ‏يوافق حمزة، وتتحرك السيارة ومازال أدهم ‏طريح الأرض، لكن ‏المخرج يبدأ الحلقة الـ 14 بعودة حمزة لأدهم وإصراره على إنقاذه ‏وبالفعل يصحبه معهم فى السيارة.‏

يحضر حمزة طبيبا لأدهم الذى يرقد فى إحدى غرف منزل الأول، ‏ويطمأنهم بأن حالته تتحسن ويحتاج إلى راحة تامة، وخلال فقدان ‏أدهم الوعى يتذكر مشاهد جمعته بابنه فارس، وعندما يستفيق يسأل ‏إيمان العاصى عن ابنه حمزة، فلا تعرف عن أى شخص يسأل . ‏

وخطط حمزة "فتحى عبد الوهاب" بخبث لتسليم شحاتة "مجدى ‏فكرى" للشرطة بعد أن شك فى علمه بما يحاك به من مؤامرة قتل ‏الضباط، ووضع مخدرات فى سيارة استقلها شحاتة لمكان آمن، ‏وفى طريقه استوقفه كمين شرطة ويلقون القبض عليه، وبعد التحقيق ‏معه يطلب علاء ضابط الشرطة "خالد كمال" جمع معلومات عن ‏كل صغيرة وكبيرة عن حمزة .‏

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ومازال مصير عبد المنجى "شريف دسوقى" مجهولا، إذ عذبه حمزة ‏‏"فتحى عبد الوهاب" لأيام دون أن يقتله، وهدده بقتل أولاده وزوجته ‏وأمه، وفى مشهد مكاشفة بينهما، اعترف له منجى أن الخيانة أتت ‏من داخل بيته لكنه لم يكشف عن هوية الخائن، فى المقابل يعتقد ‏حمزة أن تلك محاولة من "منجى" ليدخل فى قلبه الشك تجاه أقرب ‏الناس إليه.‏

وتنتهى الحلقة بصوت يصرخ مناديًا على حمزة قائلا: "مات يا ‏حمزة" فمن يقصد هذا الصوت؛ عبد المنجى أم أدهم؟ هذا ما ‏ستكشف عنه الحلقة 15 .‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏