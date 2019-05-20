شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يودع "أبو جبل" بعد 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى النجم مصطفى شعبان من تصوير مسلسل "أبو جبل"، المذاع يومياً على قنوات ON E، طوال شهر رمضان بعد 9 أيام ، حيث يواصل التصوير فى العديد من الديكورات والأماكن المتفرقة فى القاهرة واحدى فيلات مدينة 6 أكتوبر، ومشاهد خارجية مع المخرج أحمد صالح.

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ومنذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وتفاعل جمهور مصطفى شعبان مع المسلسل تصل كل حلقة تريند على جوجل ويوتيوب بعد وفاة أولاد "حسن" مصطفى شعبان وحرق منزله فى الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، عايدة رياض، إنعام الجريتلى، أحمد حبشى وظهور خاص للنجم حسن حسنى تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.